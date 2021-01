Alrededor de las 9:30 de la mañana, la activista Yoltzin Martínez, integrante del colectivo Raúl Trujillo Herrera, le anunció a los medios informativos presentes en el lugar que Bello no se encontraba ahí y no realizaría la protesta anunciada, pues otros grupos de víctimas le pidieron que no lo hiciera.

No se va a prender, no puede hacerlo, no lo vamos a permitir. El compañero ayer se retiró en la madrugada (del plantón que mantiene desde hace 40 días frente a la SG) por los acuerdos que tuvimos aquí. No podíamos dejar que externara su enojo y su coraje exponiendo su propia persona. Lo queremos y estamos para apoyarlo, no para perjudicarlo , indicó.

Martínez explicó que el anuncio de Omar Bello Pineda se debió a la desesperación que sienten él y otros grupos de víctimas que no han recibido atención por parte de las autoridades, por lo que le pidió a los medios que hagan eco de sus demandas.