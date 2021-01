Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Detrás del escándalo suscitado por el apagón registrado el lunes están los intereses privados, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien señaló que sus voceros pretenden desprender que es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad(CFE). Ellos ansían que se entregue (el mercado eléctrico) a los particulares. Es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al Presidente el único negocio que le importa es el negocio público .

Tras considerar que las empresas privadas nacionales e internacionales se beneficiaron de las políticas del pasado, en especial las españolas Repsol e Iberdrola, López Obrador reiteró: a mí no me paga Iberdrola . Sostuvo que para cumplir con el compromiso de no incrementar el precio de la energía eléctrica necesitamos que no haya abusos, que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos y necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad .