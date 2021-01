▲ En un concierto por streaming, Smith celebró la despenalización del aborto en Argentina. Foto tomada del Instagram del Centro Cultural Kirchner

El poder de la poeta se reflejó el año pasado en un concierto del 20 de noviembre en el Centro Cultural Kirchner, Argentina, donde además se reunió con el presidente electo, Alberto Fernández, para poner a la luz la labor de la organización que busca concientizar sobre el cambio climático.

El pueblo tiene el poder

'Durante su presentación, Smith no titubeó en declarar: No se olviden, usen sus voces , además expresó que el futuro es de los jóvenes . En el cierre de esa presentación cantó el tema de lucha People Have The Power, del álbum Dream of Life, de 1998, el acto fue muy significativo por que portaba un pañuelo verde y la wiphala en su muñeca, en una sala de conciertos de la cúpula del Centro Cultural Kirchner con un público selecto.

La presentación en Buenos Aires fue organizada por la Fundación Pathway to Paris, asociación que se dedica a reunir músicos, artistas, académicos y todo tipo de personalidades con el fin de concientizar sobre los peligros del cambio climático y la necesidad de aplicar acciones para detenerlo, concretar el Acuerdo de París y promover el ambientalismo.

En octubre pasado Patti Smith, desde una esquina en New York, llamó a votar en las elecciones presidenciales estadunidenses, cantando en la calle People Have The Power.