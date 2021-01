Situación similar es la de Armando Merino, quien desde 2000 forma parte de esa misma instancia cultural como concertista, además de ejercer la docencia en la ahora Facultad de Música de la UNAM desde 1999; también es el caso de Wendy Holdaway, fagotista principal en la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), y de Horacio Franco, quien admite que, si no tuviera plaza de tiempo completo como profesor en el Conservatorio Nacional, hubiera tenido que hacer un negocio u otra cosa para enfrentar los estragos del Covid-19 al no poder encarar sus gastos.

▲ Para la fagotista Wendy Holdaway el público hace falta, pero el modo virtual, dice, llegó para quedarse. Foto archivo

Los compositores, probablemente, somos los menos afectados en este momento por la crisis. En mi caso, este 2020 tenía varios conciertos, varias presentaciones comisionadas, y todo se pospuso. Los más afectados dentro del mundo de la música, sin duda, han sido los intérpretes, porque han tenido que parar al cien por ciento o casi , señala.

Me vi afectado en el sentido de que no se tocaron mis piezas, pero no porque quienes me las comisionaron dejaran de pagarme. Los encargos de obra, por lo general, se hacen uno o dos años antes, por eso es que ahora tuve trabajo, pero a lo largo de este año no me han hecho ninguna comisión, cuando en los anteriores han sido hasta seis, aunque el promedio es de tres o cuatro piezas.

Enrico Chapela es beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, aunque se encuentra en el último de sus tres años de apoyo, por lo que vislumbra que, al no tener hasta ahora encargo de obras y dejar de recibir esa beca, será inevitable enfrentar la época de vacas flacas a partir de 2021. Es un panorama que piensa superar concentrándose en la enseñanza, lo cual hace desde su propia escuela en línea de composición.

¿Qué es lo que sigue o viene?, es la pregunta que ronda en la mente de toda la humanidad ante la agresividad del nuevo coronavirus. En el caso de la música de concierto, la incertidumbre no sólo atañe a creadores e intérpretes, sino también a programadores y funcionarios culturales.

El titular de la coordinación de Música y Ópera, José Julio Díaz Infante, adelanta que necesariamente toda la programación de ésa y las demás instancias musicales del Inbal continuará en la modalidad virtual, al menos los primeros meses de 2021.

Hecho del que también da testimonio Wendy Holdaway, a quien se le notificó, comenta, que en la OSN se pretende regresar a la dinámica presencial después de la próxima Semana Santa. Pero, francamente, nadie sabe nada .

Entre los cambios y enseñanzas dejados por el nuevo coronavirus, en términos de programación artística, Díaz Infante comenta que los planes deben hacerse ahora desde el principio con diversos escenarios.

La idea, explica, es atender de inmediato si una actividad puede ser presencial o debe cambiarse a la virtualidad, según el semáforo sanitario. La digital, añade, es una modalidad que llegó para quedarse en al ámbito sonoro, aunque no de forma exclusiva.

El costo monetario de la pandemia para la coordinación de Música y Ópera es un dato que el servidor público asegura no tener a la mano, pero puedo decir que se cancelaron muchas cosas que estaban próximas a suceder en abril y marzo; por fortuna, pudimos actuar pronto y reprogramar las que estaban para más adelante en el año. Entonces, hay muchas (presentaciones) que no diría que se perdieron, sino que se postergaron .

Aclara que no se puede hablar de pérdidas económicas para esa instancia pública, porque ésta carece de ingreso directo. Recuerda que el presupuesto de este año se vio afectado en el sector público por la reducción ordenada por el Ejecutivo para atender la emergencia sanitaria y, en lo que le compete, indica que se hicieron los reajustes necesarios.

Mientras Lourdes Ambriz alerta sobre los efectos negativos que la emergencia sanitaria ha tenido para los músicos jóvenes, de los cuales apunta que no sólo tuvieron un año perdido, sino que experimentaron un retroceso en su carrera, Armando Merino resume el que acaso es el sentir de todos aquellos que dedican su vida al arte sonoro en estos aciagos momentos.

Pienso que el trabajo que hacemos los músicos es importante, porque la música es una fuerza interna que tiene el ser humano, claro que está más visible en quienes nos dedicamos a ella, pero es una fuerza imparable para todos , sustenta.