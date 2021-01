▲ La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer cambios en su gabinete. Nombró secretaria particular a Ileana Villalobos, y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda a Carlos Alberto Ulloa Pérez. Foto Guillermo Sologuren y María Luisa Severiano

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 31 de diciembre de 2020, p. 26

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nombró a su secretario particular, Carlos Ulloa Pérez, nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en sustitución de Ileana Villalobos.

En su videoconferencia, la mandataria detalló que se trata de un enroque, ya que la ahora ex funcionaria ocupará el lugar de su ex secretario particular, donde la apoyará en la coordinación con el gabinete.

Sheinbaum señaló que Ulloa Pérez venía trabajando de cerca en dicha dependencia, de manera particular en la coordinación del Programa de Reactivación Económica de la Ciudad de México.

Destacó que Villalobos quería un cambio de aires tras realizar un arduo trabajo al frente de la Seduvi, donde el desorden y la corrupción eran enormes. Tan es así que el anterior secretario tiene una orden de aprehensión en su contra, y recientemente se detuvo al ex directivo que autorizaba los permisos para los megadesarrollos inmobiliarios.

Estamos muy agradecidos con Ileana, (le envío) una gran felicitación por limpiar la Seduvi, que era un nido de corrupción , comentó.

Apuntó que el nuevo titular de la Seduvi tendrá una integración muy importante con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de la Ciudad de México que dirige, por nombramiento del Congreso capitalino, Pablo Tomás Benlliure Bilbao.