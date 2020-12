Trabajar de manera independiente, sin embargo, no ha sido del todo negativo. Con el tiempo su ciudad, Mendoza, se ha vuelto un lugar desde el que es posible desarrollar una carrera musical. El Internet nos permite mostrar las cosas sin el filtro de las capitales , considera Oguin.

La agrupación originaria de Mendoza lleva alrededor de 20 años existiendo. En ese tiempo han producido cuatro álbumes de estudio y hecho varias giras alrededor de Argentina, Chile y México. Aunque al principio Ultramandaco produjo sus primeros discos con la ayuda de una importante firma, aquella relación no prosperó por el tipo de música que hacemos , indicó el bajista.

Para la banda Ultramandaco su país, Argentina, ha perdido muchos de los aspectos culturales y económicos que detonaron su época dorada del rock. De acuerdo con el bajista y vocalista de la agrupación, Pablo Oguin, a diferencia de décadas pasadas en que se buscaba un discurso que cuestionara el andamiaje del sistema, en la actualidad impera un pensamiento único que no cuestiona a sus gobernantes.

▲ La música de Ultramandaco está inspirada en el rock clásico. Foto cortesía de la banda

Gracias a las nuevas tecnologías, Ultramandaco no sólo ha logrado llevar sus canciones fuera de su país, sino que también ha tenido la oportunidad de hacer la música que sus miembros desean y no en la que el gran público está enfocado. El rock, hace al menos 10 años, no es una música que esté de moda , señala el bajista.

A pesar de eso, el grupo está dispuesto a pagar el precio de ser una banda under si eso implica dedicarse a la música que más les gusta. ”.

La música de Ultramandaco está inspirada en el rock clásico, pero también recoge influencias de los estilos desarrollados en el interior de la Argentina. Este año, la pandemia los ha hecho centrarse más en producir a músicos más jóvenes pero también les ha servido para seguir componiendo.