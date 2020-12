Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 22 de diciembre de 2020, p. 8

Madrid. Peter Jackson ha reanudado el montaje de su ambicioso documental sobre The Beatles, The Beatles: Get Back. El cineasta neozelandés ha querido ofrecer un aperitivo a los fans, mostrando un pequeño adelanto del material que podrá verse en cines, cuyo estreno está programado para agosto de 2021.

Se trata de un avance de cinco minutos de las 56 horas que se han recopilado para elaborar esta película.

El propio cineasta advierte que no es el tráiler que saldrá el año que viene y tampoco es una escena de la cinta. Es un montaje de fragmentos de las 56 horas de grabaciones que tenemos y que capta la esencia de lo que estamos haciendo , explica.

El nuevo documental saca a la luz muchas situaciones íntimas de las sesiones de grabación de Let It Be y la actuación completa de 42 minutos en la azotea de las oficinas de Apple en la calle Savile Row de Londres.

Aunque hay mucho material de las numerosas giras el grupo que realizó con anterioridad, The Beatles: Get Back ofrece imágenes únicas del trabajo en el estudio.