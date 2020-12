H

ay individuos que no pueden morir del todo. Su paso por esta vida resulta tan fructífero y el efecto de sus logros tan multiplicador, que inevitablemente su partida física apenas reafirma el tamaño de su aportación y la importancia de su legado. Tal es el caso del médico, cardiólogo, hombre de empresa, coleccionista, amante del arte, promotor cultural, filántropo, escritor y bibliófilo taurino Marco Antonio Ramírez Villalón, fallecido en su ciudad natal, Morelia, el pasado jueves 17 de diciembre, luego de 77 años de apasionada, productiva y generosa existencia.

De arraigado taurinismo en su familia, Marco Antonio fue sobrino del prestigiado ganadero Mariano Ramírez, y a la muerte de éste se hizo cargo de la ganadería algunos años y en cuya pequeña biblioteca empieza a abrevar una cultura taurina de amplio espectro, es decir, más allá de plazas y faenas, al tiempo que el coleccionista en cierne se deslumbra con unos cuadros de Pancho Flores propiedad de don Mariano. Sería el comienzo de su apasionado gusto por los libros y la pintura relacionados con los toros.

Tanto fue creciendo la afición del doctor Ramírez por el coleccionismo, que en 2008 construye, entre otras obras, el suntuoso Centro Cultural Tres Marías en la capital michoacana, cuyo auditorio lleva el nombre de su padre, licenciado Enrique Ramírez Miguel, el museo el de su tío Mariano, y la biblioteca el de Salvador García Bolio, quien, sereno, comentó ayer a La Jornada:

“En septiembre de 1985 el doctor organizó en Morelia una semana cultural taurina, a la que invitó a la agrupación Bibliófilos Taurinos de México, de la que yo era presidente y tendría unos mil libros de toros. El doctor me mostró los suyos y me informó lo caro que se los vendían. A las pocas semanas, con la sencillez y claridad que lo caracterizaban, me pidió que lo ayudara a formar y organizar su biblioteca taurina con una advertencia: ‘No quiero comprar una biblioteca por metro, como le hacen muchos’.