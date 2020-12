Reznor comenzó a hacer música con Nine Inch Nails en 1988. Su segundo álbum, The Downward Spiral, conceptual y oscuro , llegó a ser número dos en las listas de popularidad y vendió millones de copias. Hurt es la última pista y canción compuesta, refiere la serie documental Song Exploder en su segunda temporada, que está disponible en Netflix.

En los episodios, además de Nine Inch Nails: Hurt, se encuentran Dua Lipa: Love again, The Killers: When You Were Young y Natalia Lafourcade: Hasta la raíz. Entre los atractivos, se presenta el video completo de cada una de las canciones.

En su primera parte están disponibles los episodios dedicados a Alicia Keys: 3 Hour Drive, Lin-Manuel Miranda: Wait for It, REM: Losing my Religion y Ty Dolla $ign: LA.

En la plataforma de Netflix hay otras películas o series documentales sobre música y conciertos de diversos géneros, los cuales pueden ser vistos de manera única durante este aislamiento, como Taylor Swift, Reputation. Stadium Tour; The Rolling Stones, Olé Olé Olé!, un viaje a través de América Latina; Homecoming, una película de Beyoncé; Justin Timberlake. The Tennessee Kids; Springsteen on Broadway.

Asimismo, The Show Must Go On, la historia de Queen, Adam Lambert; Sanz; Keith Richards, Under the Influence, Who Shot the Sheriff. A Bob Marley Story o Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom, entre otras.