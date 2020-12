Ap

Nueva York., En el escenario, Finneas y Billie Eilish lucen como un dúo musical experimentado. Con el hermoso tono crudo y doloroso de ella para cantar letras profundas y a la vez cercanas, Finneas la apoya de manera espléndida en el piano o la guitarra, dándole espacio para brillar.

Así pasaron el año pasado de gira promocionando el álbum debut de Eilish, que conectó con el público internacional e hizo de la cantante de 17 años toda una revelación.

Y mientras Eilish se hacía una gran estrella, Finneas crecía a su lado. Fue reconocido como productor e ingeniero de la música de su hermanita, y también coescribió los éxitos que la hicieron famosa, algunos de ellos incluso solo.

Mientras la gente descubría a Eilish, también descubría a Finneas.

Esto quedó muy claro en la ceremonia de los Grammy en enero, cuando Eilish se alzó con cinco premios y quedó como la segunda más galardonada de la noche, sólo detrás de su hermano, quien ganó uno más como productor.

A sus 22 años, Finneas fue uno de los artistas más jóvenes en ser nombrado productor del año no clásico.

Así comenzó una etapa productiva para el artista, quien en 2020 relanzó su primer EP, hizo con Eilish el tema principal de la próxima película de James Bond, recibió tres nominaciones a los Grammy de 2021 y comenzó a prestarle su talento a músicos fuera de su familia: Justin Bieber, Demi Lovato, Halsey, Kid Cudi, Ben Platt, Tove Lo.

Ese éxito le ha merecido ser puesto en la lista de los Artistas Revelación del Año de The Associated Press, que también incluye al actor de Watchmen Yahya Abdul-Mateen II, galardonado con el Emmy, y a Sarah Cooper, imitadora del presidente Donald Trump.

Finneas, el productor blanco del momento en la escena pop, actualmente trabaja en diversas colaboraciones, pero no puede revelar muchos detalles: “Es como cuando entrevistan al elenco de Avengers, nunca pueden decir nada”.

Recibe llamadas de artistas que quieren juntarse a hacer música mágica, pero Finneas es cuidadoso al elegir con quién trabajar.