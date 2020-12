Rocío González Alvarado



Viernes 18 de diciembre de 2020

En la esquina de Ermita Iztapalapa y Reforma Aeronáutica, en Iztapalapa, desde la siete de la mañana comienza a formarse la fila para el comedor móvil ubicado junto al hospital Juan Ramón de la Fuente, donde de lunes a viernes se entregan raciones gratis de comida, aunque el servicio empieza hasta al mediodía.

Ricardo Reyes, de 68 años, es el primero en llegar todos los días desde que se quedó sin su trabajo de jardinero en la colonia Polanco. Me descansaron en marzo y me dijeron regresa en abril, pero sigo esperando. Gracias a este lugar he podido comer todo el año, como llego temprano, pues les ayudo y me entretengo , comentó.

Junto a él está Víctor Aragón, quien cerró su negocio de venta de artículos publicitarios y se dedica a cuidar a su hermano que sufre de epilepsia. Mi economía no dio para más, la necesidad me pegó fuerte y aquí estoy todos los días. Les ayudo a repartir los boletos y a bajar la comida, la verdad estoy agradecido porque con la pandemia no encuentra uno nada , expresó.

María Martínez, encargada del área de comedores móviles de la Secretaría de Inclusión y Bienestar, explicó que aun cuando estos espacios se habilitaron para apoyar a quienes tienen algún paciente en los hospitales, la ayuda se ha extendido a personas en situación de calle, franeleros o vendedores en la vía pública, a los que se han sumado familias de escasos recursos y los desempleados que ha dejado la pandemia.