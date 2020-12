Portaltic/ Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 14 de diciembre de 2020, p. a12

Madrid. The Last of Us: parte II, segunda entrega de la saga de videojuegos desarrollada por Naughty Dog, es la gran vencedora de la edición de 2020 de los premios The Game, en los que se ha alzado como el mejor del año, con siete galardones en total.

Los premios The Game 2020, fundados por el empresario Geoff Keighley en 2014, se entregaron la madrugada del viernes en Los Ángeles, Estados Unidos.

Sucede en el puesto a Sekiro: Shadows Die Twice, el mejor videojuego de 2019.

El videojuego del estudio Naughty Dog ha sido el principal ganador de esta edición de los premios The Game. Entre los galardones que recibió se encuentran el de mejor dirección, narrativa, diseño de sonido, intérprete (para Laura Bailey, actriz que pone vida al personaje de Abby), accesibilidad y mejor juego de acción y aventuras.

Los premios The Game 2020 ha reconocido también a otros gandes lanzamientos como Ghost of Tsushima, como la mejor dirección de arte, y Final Fantasy VII Remake, como la mejor banda sonora.

Asimismo, el galardón para el juego con más impacto fue para Tell Me Why, mientras No Man’s Sky fue reconocido como mejor juego en desarrollo; Hades, como mejor juego independiente, y Phasmophobia, como mejor debut indie.

También se otorgaron los premios a mejor videojuego móvil del año y mejor multijugador, a Among Us, uno de los más populares de 2020, basado en la mecánica del juego de cartas Pueblo duerme, pero ambientado en una nave espacial.