A propósito del lanzamiento de Wolfwalkers: espíritu de lobo en la plataforma Apple Tv Plus el pasado 11 de diciembre, platicamos con ambos animadores irlandeses sobre su visión de los temas que aborda la película y el poder de los cuentos de hadas para acercar temas complejos a las audiencias más jóvenes.

La Irlanda del siglo XVII no es precisamente un momento y un lugar históricos que hayamos visto lo suficiente en pantalla. Caracterizado por una sangrienta conquista, liderada por Oliver Cromwell en representación del parlamento británico de la época, se trata de un momento fundamental en la historia de aquel país, que determinó su relación con el catolicismo que regía previo a la llegada británica y que hoy sigue nutriendo un debate en torno a lo social como lo espiritual, pero que también funciona como un punto de partida para discutir sobre las ideas de modernidad y progreso que suelen regir el mundo actual más allá de cualquier frontera.

–La película también se fija en el lugar de las mujeres en la sociedad, aunque visto desde una época lejana y un mundo de fantasía. ¿Consideran que eso hace más accesibles estos temas para la audiencia y para ustedes a la hora de narrar la historia?

Tomm Moore: Creo que el tema que llegó más tarde fue el del feminismo. Aunque ya estaba ahí, se fortaleció en cuanto decidimos contar la historia desde la perspectiva de Robyn. Es obvio que hay mucho trabajo por hacer respecto del lugar de las mujeres en la sociedad, sin duda las cosas eran todavía peores en los años 1600, a pesar de que lo que mostramos en la película es una versión muy contenida de cómo era realmente esa realidad. Siempre hemos creído que la metáfora y la alegoría son herramientas muy poderosas para que la gente se sienta identificada con cualquier historia. Lo que hicimos fue plantear una realidad de cuento de hadas, alejada del mundo moderno, porque así el público se permite imaginarse ahí dentro. Eso siempre suaviza el ejercicio de verse involucrados en temas difíciles .

Se evita predicar

Ross Stewart: Además es importante no querer dar cátedra cuando se abordan estos temas. Hay a quien le causa conflicto toparse de frente con ellos porque los siguen considerando muy pesados. A nadie le gusta que se le imponga qué pensar sobre algo así. Pero si te enfocas en contar una historia y, en este caso, desarrollar la amistad de los personajes, el público se deja llevar. No es que los temas se diluyan en el fondo, sino que evitas predicar e imponer tu visión .

–Pensando que es una historia sobre nuestra relación con la naturaleza, que será consumida por nuevas generaciones, ¿dirían que éstas son más conscientes respecto de los temas que abordan aquí, cómo lo han hecho en trabajos anteriores? o ¿simplemente hay más visibilidad sin que hagamos mucho al respecto?

Ross Stewart: Siempre he creído que la sociedad quiere hacer lo que es mejor para el medio ambiente. El problema es que quienes están a cargo en los gobiernos, o cualquier posición con la capacidad de implementar cambios reales, suelen equivocarse y están erróneamente influenciados por otros intereses que por lo general responden a sacrificios desde lo económico que no están dispuestos a tomar. Falta motivación. Esa gente llega a puestos de poder porque finalmente eso es lo único que quieren: el poder y el dinero que viene con ello. Desafortunadamente, 99.9 por ciento de la gente, que genuinamente queremos hacer del mundo un mejor lugar, no somos quienes tomamos esas decisiones .