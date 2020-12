No sólo he perdido a un compañero, sino a un amigo, un hermano , declaró el también ex zaguero Antonio Cabrini. Juntos combatimos y ganamos, a veces perdimos, siempre con ganas de volver a levantarnos. Formamos parte de un grupo. No pensábamos que te irías tan pronto. ¡Adiós, Paolo! , exclamó.

El hijo de Rossi, Alessandro, cargó el ataúd con los compañeros de su padre, seguido de la viuda, Federica, y de sus hijas Sofia Elena y Maria Vittoria.

Sobre el féretro se dispusieron una playera de la selección italiana con el número 20 y una bufanda del Vicenza.

El delantero, cuyos restos serán cremados este domingo antes de ser trasladados a su natal Toscana, disputó cerca de 400 partidos ligueros, marcó 154 goles y participó en 48 encuentros con la selección, en la que sumó 20 dianas.

Pero la condición de mito la alcanzó en el Mundial 82. Un triplete de Pablito en el mítico Italia-Brasil (3-2) mandó a casa a la Verdeamarela y clasificó a los azzurri a semifinales. Frente a Polonia, marcó dos goles y logró el boleto para la final. En el partido por el título contra la República Federal Alemana (RFA) logró el primero de los tres goles italianos (3-1).