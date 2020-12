Ap

Barcelona. El Barcelona no levanta. Ahora sufrió una derrota de 3-0 ante la Juventus en la Liga de Campeones, con dos penales que marcó Cristiano Ronaldo, el eterno competidor del hoy alicaído Lionel Messi. El conjunto catalán no había perdido como local dentro del torneo en siete años. El triunfo dio al conjunto italiano el primer puesto del Grupo G, por el criterio de duelos directos ante el club blaugrana, con el que igualó en 15 puntos.

Ambos equipos ya estaban calificados a los octavos de final, por lo que llegaron sin presión al Camp Nou, que sigue vacío en medio de la pandemia. Messi y Cristiano se abrazaron brevemente e intercambiaron algunas palabras antes del puntapié inicial.

El astro portugués abrió el marcador a los 13 minutos con un penal y logró el tercero al comienzo del complemento, también desde los 11 pasos. Evidentemente, fue quien más disfrutó esta redición de los duelos que libraba con Messi durante su estadía de casi una década con el Real Madrid, de cuyas filas emigró a Italia en 2018.