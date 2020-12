Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Después de que Petróleos Mexicanos cancelara los contratos que tenía con Felipa Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, éste justificó que cuando fueron otorgados no se dieron cuenta o hubo omisiones en la revisión de quienes participaron y ganaron las licitaciones. Aseveró que antes, en 2019, al ser notificado por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, de que la empresa de su prima buscaba contrataciones, lo instruyó a evitarlos por el posible conflicto de intereses.