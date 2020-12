Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 8 de diciembre de 2020, p. a15

Lourdes Juárez recibió algunos privilegios por ser hermana de la Barby. No lo niega, pues sin ese ejemplo asegura que no estaría donde ha llegado. Y ese sitio hoy es el de retadora ante la campeona mundial supermosca Lupita Martínez, el 12 de diciembre en un foro de televisión en la Ciudad de México.

La cercanía en su trayectoria de la imagen de su hermana no la considera un lastre para su próximo combate, sobre todo después del episodio polémico que vivió la Barby. La experimentada pionera del boxeo acusó a la peleadora Yuliahn Luna de ganar gracias a que alteró los guantes para la pelea. No hubo evidencia y las autoridades deportivas descartaron cualquier acción ilegal en ese combate.