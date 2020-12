Tras saludar con un: Hola amigos, soy Javier Aguirre, soy Rayado y arriba el Monterrey , habló sobre las instalaciones de su nuevo club: “Impresionante... ¡y mira que le he dado la vuelta al mundo! Durante un año que concebí irme a París, un año sabático, me moví por toda Europa viendo técnicos, amigos, entrenamientos, instalaciones y, sin temor a equivocarme, está entre lo mejor de lo mejor.

Se prevé la llegada de Aguirre a México en las próximas horas, mientras el plantel retorna de vacaciones el jueves para alistar el Torneo Clausura 2021. Pero desde ayer la directiva hizo oficial el anuncio del regreso del ex timonel del Pachuca y del Tri, dos veces mundialista. En el video, el Vasco manifestó que se convenció de volver porque la institución regia me ofrece todo para seguir creciendo .

Agregó que Monterrey debe estar en los primeros sitios a lo largo del campeonato y salir a ganar en la liguilla, ya que tiene todo para lograrlo. No hay pretextos, no habrá zona de confort , advirtió el técnico que sustituye a Antonio Mohamed.

Es decir, de última generación, las instalaciones, tanto El Barrial como el estadio, no le piden nada a muchísimos estadios e instalaciones de Europa o Japón. Monterrey está entre los 10 mejores no sólo en América, sino en el mundo en cuanto a instalaciones , comentó.

Aguirre dijo que Rayados es en la actualidad otro muy diferente al que dejó cuando decidió irse a Europa hace casi dos décadas, lapso en el que cosechó cuatro cetros de Liga, cuatro de Concachampions y dos Copas Mx. Se percibe como un equipo pujante del siglo XXI, los títulos así lo hablan, ha tenido un crecimiento impresionante a una velocidad de crucero .

En cuanto a lo que ofrece, indicó: Intentaré estar a la altura de la exigencia. Como profesional he sido un poco o un mucho aventurero, diría yo, pero una vez que estoy instalado, donde sea, me da igual, me gusta mucho el trabajo, me gusta estar en la cancha y exigir al jugador... Soy un tipo que habla mucho, veo mucho a los ojos, intento ser transparente y franco .