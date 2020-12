Alejandro Alegría y Alma E. Muñoz

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sector privado no llegaron a un acuerdo sobre la subcontratación laboral, pues es un tema complejo; será hasta el próximo miércoles cuando pueda concluir la negociación, dijo Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Acompañado por José Manuel López Campos, dirigente de la Concanaco-Servytur, y Antonio del Valle Perochena, del Consejo Mexicano de Negocios, entre otros, Salazar Lomelín expresó que tras una larga reunión, en la que estuvo el Presidente, aún no han pactado nada y no se sienten decepcionados por ello. Avanzamos en muchos puntos, y creo que la manera en que se ha hecho el diálogo es muy positiva .

Comentó que el sector empresarial se siente entusiasta, porque se está avanzando en un tema complejo, y por esa misma razón está tomando más tiempo de lo que hubiéramos querido, lo que demuestra la buena disposición de la autoridad de escuchar nuestras preocupaciones y darnos el tiempo necesario para exponerlas , dijo.