R. Ramón, J. A. Pérez, D. Manzo y J. Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 39

Familiares de Renata, adolescente encontrada muerta en su domicilio en el municipio de Ixtapaluca, estado de México, el pasado 29 de noviembre, marcharon con activistas contra el feminicidio la tarde del jueves para exigir justicia por el asesinato y castigo para el responsable.

La menor fue ultimada en su hogar, en la colonia Chocolines, declaró su madre, quien responsabilizó a un vecino, al que denunció cinco meses atrás ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pero sólo enviaron protección por dos meses a la joven y no regresaron. El presunto feminicida huyó.

“Las autoridades me dijeron: ‘Señora, no publique nada porque puede entorpecer la investigación’, y yo tontamente les creí. Lo que no quieren es que hagamos ruido”, señaló.

El grupo de manifestantes partió de la colonia Chocolines hacia el palacio municipal, donde exigió ver a la alcaldesa priísta Maricela Serrano. Un funcionario les dijo que se dirigieran a la fiscalía de feminicidios en Tlalnepantla, pero le recordaron que la autoridad local sí tiene responsabilidad jurídica para atender la violencia de género. Finalmente se permitió a la madre de Renata exponer su caso.

El Colectivo de Lucha contra el Feminicidio en Ixtapaluca denunció que en ese municipio se han incrementado los asesinatos en comparación con el año pasado, a pesar de la alerta de género.

En Oaxaca, Melissa L., maestra de 24 años, denunció que una orden de aprehensión contra su ex pareja, Carlos D. S. R., de quien recibió agresiones y amenazas, fue cancelada luego de que el acusado presentó una prueba falsa en colusión con autoridades del municipio de San Pedro Ixtlahuaca.