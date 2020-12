Afp

Viernes 4 de diciembre de 2020, p. 7

Los Ángeles., Warner Bros lanzará todas sus películas de 2021 en la plataforma de streaming HBO Max y en cines de forma simultánea, incluyendo Matrix 4 y el remake de Dune, de Denis Villeneuve, anunció ayer el estudio, como medida para sortear la pandemia.

Vivimos en tiempos sin precedente que requieren soluciones creativas , afirmó Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de Warner Bros.

Nadie quiere más que nosotros que las películas vuelvan a la pantalla grande. Sabemos que el nuevo contenido es vital para las salas de proyección, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines de Estados Unidos probablemente funcionarán con una capacidad reducida durante 2021 , explicó.

Se espera que la decisión afecte al menos a 17 títulos, incluyendo la muy esperada precuela de Sopranos, The Many Saints of Newark (Los muchos santos de Newark), y la secuela del superhéroe de DC, The Suicide Squad (El escuadrón suicida).

Este anuncio sigue a la decisión anterior de Warner de estrenar Wonder Woman 1984 el día de Navidad a través de su plataforma de streaming al mismo tiempo que en la pantalla grande, una apuesta radical para uno de los mayores estudios de Hollywood, que la industria había asumido ampliamente que sería un caso aislado.