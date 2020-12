Juan Manuel Vázquez

Francisco Bandido Vargas era un kamikaze. Salía a conseguir su objetivo a costa de su pro-pio sufrimiento. Para golpear, recibía, y sus combates solían ser verdaderas carnicerías. Así se convirtió en campeón del mundo en peso superpluma hace cinco años, cuando volvió de la lona para noquear al japonés Takashi Miura, pero también así lo perdió en 2017 ante Miguel Berchelt. El boxeo entendido como ofrenda y sacrificio.

Ya no puedo exponerme tanto al castigo , comenta el Bandido; “ya soy más grande y tengo mayor experiencia que debo aprovechar, pero sobre todo no puedo seguir arriesgándome a recibir tantos golpes. Ya no soy un kamikaze”.

El rostro del Bandido es un historial de carne. Cicatrices como testimonio de cortadas espeluznantes, una incluso le impidió seguir en combate, la nariz con las señas del inevitable intercambio cuando se quiere algo a toda costa.