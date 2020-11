Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 29 de noviembre de 2020, p. a12

En medio del crecimiento del futbol de mujeres, la pandemia de Covid-19 reflejó la necesidad de una estructura de fuerzas básicas como respaldo para la Liga Mx Femenil, tal como lo tuvieron los varones, señaló Eva Espejo, entrenadora de Pachuca y quien buscará su pase a la semifinal ante el líder Tigres.

En Tuzos hubo 14 positivos en una jornada y salieron con integrantes de la Sub 20, incluso hicieron debuts, pero si eso hubiera pasado en el club femenil no habría tenido muchas posibilidades para jugar; se debe replantear la idea de tener fuerzas básicas, aunque entiendo que por la crisis económica en los equipos no es momento de exigir , dijo.

Incluso, reveló que la directiva hidalguense tenía considerado abrir en este verano un proyecto de fuerzas básicas para el plantel de mujeres, el cual se ha visto detenido por ahora. Ya me frotaba las manos, pero la pandemia ha frenado planes .

Las palabras de Espejo llegan luego de que la escuadra femenil de Pachuca lidió en el torneo Guardianes 2020 con bajas por lesión y contagios de Covid-19, al grado de cerrar la fase regular con la mediocampista Ana Paola López como arquera, debido a que las titulares dieron positivo al virus.