Javier Santos, Myriam Navarro, Silvia Chávez y Carlos Figueroa

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 28 de noviembre de 2020, p. 33

A fin de combatir con eficacia la pandemia de Covid-19, el Congreso de Nayarit aprobó ayer el uso obligatorio de cubrebocas y de gel desinfectante, además de mantener la sana distancia y cubrirse la boca y el rostro al toser o estornudar; también prohibió escupir en la vía pública.

Quien desobedezca estas medidas sanitarias “será sancionado con 36 horas de arresto o multa hasta de mil 700 pesos.

Si el infractor es jornalero u obrero no podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; tratándose de personas trabajadoras no asalariadas la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso , señala la reforma a la Ley de Cultura Cívica

El cumplimiento de las medidas referidas, asienta la ley, facilitará la reapertura de negocios, parques, jardines, unidades deportivas, espacios públicos que conlleva finalmente a la reactivación de la economía.

En Nayarit hay 7 mil 119 casos acumulados, 536 activos y han fallecido mil 16 personas.

En tanto, municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde ya la mayoría de las actividades económicas están abiertas, acaparan los casos de contagios de Covid-19, contrario a lo que ocurre en los 52 municipios rurales y con poca población, donde los casos son muchos menores, informó la Secretaría de Salud del estado.

La pandemia de Covid-19 no afecta igual a toda la entidad. De los 125 municipios en los que se divide el estado, 41.6 por ciento tiene una baja incidencia: menos de .05 por ciento del total de casos confirmados de la enfermedad.