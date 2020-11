▲ El cantante, en imagen de marzo pasado, cosechó varios triunfos este año con el álbum After Hours. Foto Afp

Hay muchas nominaciones y sólo un número limitado de candidatos. Es muy difícil predecir por qué votarán los votantes en cualquier año. Trato de no sorprenderme , expresó.

Harvey Mason Jr., presidente y director interino de la Academia de la Grabación habló sobre el caso de The Weeknd. Dijo que es difícil predecir las decisiones de los votantes.

Las duras palabras llegan menos de un año después de que la ex directora general de la Academia de la Grabación acusó al grupo que determina las nominaciones en las principales categorías de tener conflictos de intereses y de no participar en un proceso de selección transparente.

El cantante, quien ha sido galardonado con tres Grammy, criticó a la Academia de la Grabación después de haber sido uno de los más desairados, a pesar de tener uno de los álbumes más populares del año con After Hours y de ser elegido para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. También llegó a la cima de la lista Hot 100 de Billboard con Blinding Lights y Heartless.

Los Ángeles. The Weeknd criticó fuertemente a los Grammy calificándolos de corruptos por no recibir ninguna nominación, a pesar de tener múltiples éxitos este año.

La Academia de la Grabación no ha respondido a un correo que se envió para conocer sus comentarios tras las críticas de Weeknd.

El cantante no fue nominado al Grammy al igual que Luke Combs, quien estableció récords en servicios de streaming y dominó las listas de popularidad del country. Morgan Wallen también tuvo un año exitoso en este género, pero terminó sin nominaciones.

Un grupo de jóvenes artistas R&B que también sobresalieron tampoco fueron nominados, incluidos Summer Walker, Teyana Taylor y Kehlani. El fallecido rapero Juice WRLD, Brandy y Chris Brown fueron otros desairados.

Justin Bieber recibió cuatro nominaciones, pero el cantante también criticó las decisiones de los Grammy.

Afirmó que la música de su quinto álbum de estudio, Changes, fue vista erróneamente como pop en vez de un proyecto R&B.

Bieber agregó que se sentía halagado por la nominación, pero le pareció que quedar fuera de la categoría R&B fue un error.