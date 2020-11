En una entrevista con Ap en 2015 a propósito del estreno del documental sobre su vida, titulado Su destino fue querer, lamentó que la música ranchera estuviera pasando por una sequía de intérpretes. ¡Ay! se está acabando la música mexicana, la música ranchera, que ya no le dicen ni canción ranchera, ni canción mexicana, ahora le dicen regional mexicana, y eso no es cierto. Bueno, será regional, del norte, de alguna ciudad del norte, pero no, es la música mexicana, debe ser música mexicana , expresó.

▲ La cantante y actriz en imágenes tomadas del Twitter de Pepe Aguilar y de la Secretaría de Cultura federal. Foto Notimex

La artista nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato. Además del nombre artístico por el que fue más conocida (tomado del título de una película de Dolores del Río), usó el de La Soldadera.

Trayectoria

Sus padres interpretaban temas de mariachi y ella debutó a los 13 años en el teatro del Pueblo. Después tuvo actuaciones para la radio y ganó un concurso de la XEW. Durante una actuación en el teatro Colonial, un promotor le ofreció un contrato para una gira con la que llegó a Centro y Sudamérica. En 1950 regresó al entonces Distrito Federal y se presentó en el exclusivo club de El Patio.

A ese lugar iban todos los días Emilio Azcárraga, Gregorio Wallerstein, que era el zar del cine, y todo el mundo me vio ahí; me contrataron todos sin yo pedirlo ni nada, todos me llamaban y me llamaban, y así fue como comencé en la XEW , contó en 2015.

Sus hermanas menores, Queta Jiménez La Prieta Linda y Mari Jiménez, siguieron sus pasos en las artes.

Flor Silvestre se casó en tres ocasiones, primero con Andrés Nieto, con quien tuvo a su hija, la cantante Dalia Inés Nieto Jiménez. La segunda fue con el locutor Francisco Rubiales Calvo (Paco Malgesto), con quien tuvo a Francisco y a la cantante y actriz Marcela. Su tercer matrimonio fue en 1959 con el actor y cantante Antonio Aguilar, con quien compartió créditos en diversas películas y tuvo a Pepe y Antonio.

La Secretaría de Cultura del gobierno federal y la Asociación Nacional de Actores de México lamentaron el deceso a través de sus cuentas de Twitter.