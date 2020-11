E

N LA ADMINISTRACIÓN peñista, Rosario Robles Berlanga tomó partido por Miguel Ángel Osorio Chong en la larga batalla sostenida por éste, a título de secretario de Gobernación, contra el virtual vicepresidente del sexenio 2012-2018, Luis Videgaray Caso, quien fue secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores.

LA PELEA ENTRE Osorio Chong, político de Hidalgo, donde fue gobernador, y el tecnócrata Videgaray, que había acompañado a Enrique Peña Nieto desde el gobierno del Estado de México, se mantuvo hasta el momento en que el último habitante de Los Pinos definió la candidatura presidencial priista de 2018 en favor de José Antonio Meade Kuribreña, gran amigo y compañero de andanzas administrativas de Videgaray.

OSORIO CHONG SE quedó solamente con un asiento en el Senado, desde donde trata de sobrevivir políticamente, con guiños de colaboración al obradorismo legislativo y la permanente angustia de saber que las guillotinas políticas y financieras del momento lo tienen constantemente en su lista de posibles invitados.

DE ALGUNA MANERA, Robles Berlanga reproduce el belicismo interno del periodo peñista de poder y habrá de verse si la Fiscalía General de la República, es decir, el obradorismo al que pertenece y bajo cuya partitura se mueve dicho organismo autónomo , comparte y alienta tal pretensión rosarista de deslindes delictivos: los malos de la película de delaciones que la ex secretaria Robles pretende vender serían solamente los tecnócratas Videgaray y Meade, pero no el mero jefe político de todos, Enrique Peña Nieto, ni la carta sucesoria jugada por la propia Rosario, el entonces titular de Bucareli, Osorio Chong.