Por otro lado, el directivo rechazó hablar sobre las posibles altas y bajas de jugadores de cara al siguiente torneo; no obstante, reconoció que podrían salir elementos si es que llegan propuestas atractivas, toda vez que el plantel universitario ha sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia.

No es una decisión fácil. En una visión de equipo, quisiéramos mantener el plantel, pero también sabemos que hay imponderables, y si hay una oferta que le convenga al jugador y al club, no hay de otra, tendremos que buscar sustitutos. Pero ahora no es el momento de tocar ese tema, nuestra mentalidad tiene que estar en la liguilla , indicó.

Asimismo, Ramírez se dijo satisfecho con el trabajo realizado por el entrenador Andrés Lillini, quien recientemente renovó su contrato por dos años más.