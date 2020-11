Por otro lado, afirmó que a su equipo le motiva ganar la serie de cuartos de final ante Chivas; no obstante, reconoció que eliminar al conjunto rojiblanco no le garantizará el título a las Águilas.

Asimismo, dijo estar en buenas condiciones físicas para ser considerado por el técnico Miguel Piojo Herrera para este encuentro, luego de la lesión que sufrió en la recta final de la fase regular del torneo Guardianes 2020.

Me siento muy bien físicamente, si por algo se caracteriza Miguel es por poner a los jugadores que él cree que están mejor. Hoy en día no se le regala nada a ningún futbolista, y si me contempla es porque he estado trabajando muy bien, estoy al cien por ciento. Sé que comenzaremos la liguilla, que es totalmente diferente al torneo regular, así que estoy con mucha motivación y ganas de salir ya a la cancha, va a ser un bonito partido , apuntó.

Por último, Giovani indicó de forma tajante que nunca portaría una playera del club Guadalajara, pues su papá, Geraldo Francisco Dos Santos Zizinho, le inculcó desde niño el gusto por el conjunto azulcrema

“Yo soy aficionado del América desde muy chico, desde que mi papá jugó acá, siempre los partidos más especiales eran contra las Chivas, los cuales soñé jugar y ahora se están haciendo realidad, los he disfrutado muchísimo.