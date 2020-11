T

erminaba agosto, la curva de contagios parecía iniciar un lento pero franco descenso. El Instituto Zacatecano de Cultura visualizó que para octubre Zacatecas pasaría del semáforo naranja al amarillo y decidió que el Festival Internacional de Jazz y Blues sería presencial.

Un nuevo festival de jazz que bajaba de la nube ponía de buen humor y documentaba nuestro optimismo para que los músicos, los clubes, los hacedores de luz y sonido pudieran tomar un breve (pero ultra urgente) respiro.

Eran dos semanas de festival. Marco Antonio Saucedo, director de la Red Estatal de Festivales, me invitó a dar una conferencia sobre El arte objeto y las culturas en resistencia el 11 de noviembre. Me pidió que propusiera a dos expertos para que me acompañaran y de inmediato pensé en Juan Alzate (Morelia) y Víctor Chew (Zacatecas).

Pero el virus sólo había retrocedido para tomar impulso. En menos que canta un gallo (o un testigo protegido), los contagios se dispararon y Zacatecas figuraba entre los sitios más preocupantes. La conferencia ya no sería en el Museo Rafael Coronel, sino en el estacionamiento del Palacio de Convenciones, en el mismo rol de autoconciertos.

Ya en Zacatecas, y con la alerta oficial de que estaban por regresar a semáforo rojo, nos encerramos en el hotel, donde sólo platicábamos de vez en vez con Juan Alzate y Mónica Reyna; charlas que, a final de cuentas, nos levantaron el ánimo y documentaron nuestro optimismo.

Mónica está armando el Fondo Documental Juan Alzate, que en breve será instalado y abierto al público en un club de jazz que se inauguró hace dos meses en Tlalpujahua y que contará con fototeca, fonoteca, hemeroteca, biblioteca y todo el acervo musical que Alzate ha acumulado a través de los años como uno de los músicos más importantes de nuestra historia, como director del Jazztival durante dos décadas, como investigador, o bien como profesor en el Conservatorio de la Rosas y, actualmente, en las universidades Autónoma de Querétaro y de Guanajuato.