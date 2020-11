Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 16 de noviembre de 2020, p. 4

Jaime Lozano, timonel de la selección mexicana Sub-23, señaló que buscará realizar un par de microciclos previos al Preolímpico para llegar en las mejores condiciones, por lo que envió un mensaje a los clubes para ser respaldado.

Hay intención de hablar con los presidentes de tener dos o tres concentraciones y veremos si tenemos dos o tres partidos, pero al día de hoy no hay nada hablado y cerrado , apuntó en conferencia virtual al término de una concentración en el Centro de Alto Rendimiento.

Debido a la pandemia de coronavirus, las fechas para el Preolímpico se mantienen en expectativa, además existen posibilidades de cambiar la sede de Guadalajara a Estados Unidos, donde se realizaría el torneo en una burbuja para evitar contagios.