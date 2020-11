Juan José Olivares

Jueves 12 de noviembre de 2020, p. 7

Harto de filmar en departamentos chicos y oscuros de la ciudad, el australiano naturalizado mexicano Michael Rowe decidió irse a rodar a la playa.

Ahí dio contexto a su reciente película –filmada en 35 milímetros–, en la que un hombre, mayor de 50 años, tiene un affaire con su alter ego , uno seductor, peligroso y hermoso que toma forma en la persona de una adolescente.

Es una historia de un hombre que, ante una propuesta de una mujer mucho menor, tiene que enfrentarse a sí mismo y a la sociedad... , comenta en entrevista Michael Rowe a La Jornada, vía Zoom.

“Soy pésimo para pitchar los temas”, bromea el realizador, recordado, entre otras, por Año bisiesto, con la que obtuvo la Cámara de Oro, en el festival de Cannes.

El pitch es la idea concisa de una historia que se utiliza para convencer a un productor para financiarla.

“La realidad es que –confiesa Rowe– ocho meses antes de que comenzara a armar este guion me dije: ‘estoy hasta el güevo de filmar en departamentos chiquitos, encerrados y oscuros’. La próxima película la voy a filmar en la playa; a ver cómo le hago.”

Y como un oleaje peligroso y tentador, llegó Danyka, mar de fondo, historia sencilla y profunda, rodada con formato celuloide, y con una gran cantidad de tomas eternas frente al océano y su aturdidora sonoridad.

–¿Extrañas el mar? –se le pregunta.

–Sí

–Danyka, mar de fondo deja más preguntas que respuestas.

–Hay una reflexión profunda sobre el paso del tiempo y la edad. De lo que uno pierde en el camino, de cuando uno es mayor y quisiera tener la juventud y de cuando se es joven y admira los logros de los grandes. La juventud es un accidente de nacimiento y de fechas sin valor intrínseco.

Al otro lado de la pantalla, Rowe reflexiona: “Siendo mayor y con logros, miras atrás y dices ‘cómo extraño ser un idiota sin haber logrado nada, pero tener mi vida por delante, con un cuerpo impecable y las posibilidades del universo a mis pies’”.

Ser joven no tiene mérito

Esa idea tiene mucho de verdad, comenta el director, “porque la línea en el guion que versa: ‘ser joven no tiene mérito’, la tomé de cuando era estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica (de donde egresó). Una vez le dije a un director que nos había visitado que yo estaba frustrado con mi juventud y la falta de logros. ‘Ya llegará tu tiempo, tus cosas’, me respondió. Le reviré comentándole que mi juventud no tenía un valor intrínseco, y que sólo era que mis padres tuvieron relaciones sexuales y me concibieron, que no había mérito qué presumir...”

Michael no sólo echa mano de un contexto poderoso y sanador, como lo es el mar. También trae al protagonismo a uno de los mejores actores de nuestro país: Demián Bichir.

–Demián, los personajes están regados por ahí y sólo llaman. ¿Qué te atrajo de este rol? –pregunta La Jornada al histrión.

–Es una forma muy precisa de exponerlo, porque muchas veces los personajes nos encuentran a nosotros. Sí, estamos en la búsqueda de los poderosos, memorables o de una cinta importante, pero, para mí, la clave es el aspecto humano. Se trata de ver con quién la vas a hacer, el equipo que estará...