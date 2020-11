Abril Del Río

Periódico La Jornada

Viernes 6 de noviembre de 2020, p. a12

“En el automovilismo no hay hombres ni mujeres, sino pilotos. Yo soy uno, así que me comporto como tal y le sigo echando galleta. Representar el poder femenino en este deporte para mí es muy importante, es demostrar que sí se puede, si tienes un sueño, con que te quites el miedo vas a lograr grandes cosas”.

Así lo considera Regina Sirvent, primera mujer hispana en ganar una carrera dentro de las categorías de Nascar, el pasado 8 de julio en Querétaro, en la fecha inicial del actual campeonato Nascar Trucks, donde marcha en tercer lugar y pelea por el título.

La joven de 18 años no se siente en desventaja por ser mujer, pues todo depende de la preparación física de los pilotos para soportar las fuerzas G y la competencia.

Definitivamente, creo que no por género, sino en general, el piloto de mayor resistencia o el que más practica deporte es quien aguanta más una carrera , asienta Regina en entrevista.

Preparación física, la clave