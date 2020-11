Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 3 de noviembre de 2020, p. a10

La indisciplina –sobre todo de jóvenes futbolistas que se trastornan al recibir altos sueldos– ocurre no sólo en Chivas, sino en todo el futbol mexicano, ¡y es más común de lo que trasciende! , señala el timonel Alfonso Sosa, quien pidió no descartar que el rojiblanco Dieter Villalpando esté siendo víctima de una extorsión, lo cual no lo exonera de haber incurrido en una falta al asistir a una fiesta en plena pandemia.

La directiva del Guadalajara mantiene separados a Villalpando, acusado de acoso sexual, así como a Alexis Peña, José Juan Gallito Vázquez y Eduardo Chofis López, quienes asistieron con Dieter a una celebración tras el clásico tapatío, disputado en la fecha 14, y este lunes no participaron en el entrenamiento del primer equipo ni de sus filiales, realizados en Verde Valle.

Rafael Lebrija, ex directivo de Chivas y del Toluca, dijo que los jugadores no saben dónde están parados, se les olvida que representan a un gran club y no se pueden soslayar las indisciplinas. La institución está primero . Sacó a colación el caso de Uriel Antuna y Alexis Vega, captados bebiendo y cantando (en agosto), entonces hay que poner mano dura, sancionar donde más les duele: en el bolsillo .