▲ James Hibberd reveló en Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series, libro recién publicado en el que narra los entresijos de la grabación de Juego de tronos, que Emilia Clarke discutió con los showrunners David Benioff y D.B. Weiss por haber hecho a Daenerys una mujer demasiado ”fría e inexpresiva (...) Hubo varias veces que dije: ‘¿Por qué me das ese apunte?’. Pero hubo momentos en los que pensé: ‘No me digas qué hacer con mi chica. ¡Sé qué hacer!’”, contó la actriz. Foto cortesía HBO