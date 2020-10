Afp

Periódico La Jornada

Sábado 24 de octubre de 2020, p. 9

São Paulo. La gloria y el éxito mantienen la leyenda viva en momentos en que el hombre se hace viejo. El futbol celebró este viernes los 80 años de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el rey del deporte más popular del mundo.

La cascada de elogios proviene de varios frentes y son el resultado de una vida de 10 puntos, como el número de la camiseta que cubrió su torso durante 21 años de carrera deportiva, y de globalizar una disciplina que para muchos es religión.

No puedo dejar de agradecer a todos y a cada uno, de todo el mundo, de cada rincón, hasta de la Luna... que me desean salud y felicidad , escribió en Instagram O Rei, considerado por la FIFA como el mejor jugador del siglo XX, distinción que comparte con el argentino Diego Armando Maradona.

Aquejado los años recientes por problemas de cadera que afectan su movilidad, el delantero que le dio tres mundiales a Brasil (1958, 1962 y 1970) con base en el “jogo bonito”, una marca hasta ahora imbatible, mantiene intactos su carisma y su particular humor.

Cuando el planeta comenzaba a festejarle su aniversario, se plantó frente a una cámara para agradecer los buenos deseos y dar muestra de su buena salud, cuyos quebrantos recientemente lo han llevado al hospital en especial por problemas urinarios.

Famoso por su potencia ofensiva y destreza con la pelota, Pelé sólo tiene un riñón, el otro lo perdió por una lesión cuando aún jugaba. “En primer lugar tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido… no muy inteligente, pero lúcido”, bromeó desde su casa en Brasil, donde se resguarda del Covid-19.

Decir que me faltó algo por hacer sería una ingratitud muy grande. Sólo me faltó ir a la Luna , dijo, burlón, en una entrevista con la FIFA.