Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 24 de octubre de 2020, p. 30

Claudia Sheinbaum afirmó que hubo muchos actos de corrupción en la administración capitalina anterior, por lo que se debe investigar hasta donde llegue para que no exista impunidad en ningún caso, pero se tiene que establecer de manera adecuada la información y cuidar el debido proceso.

Estamos contra la corrupción y no vamos a ser tapadera de nadie, de nadie, pero tienen que hacerse las investigaciones de forma adecuada para poder sancionar.

Dijo que ya hay órdenes de aprehensión contra ex funcionarios y algunos que laboraron en las secretarías de Finanzas y de Obras ya están recluidos, pero deben hacerse las indagatorias, demostrarse los ilícitos y que todos los procesos se hagan con toda justicia.

Respecto al cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Serna, ex secretario particular del ex jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, Sheinbaum aseguró que no fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la diligencia que se realizó la noche del pasado miércoles.