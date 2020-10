Es cierto, los clubes hemos invertido mucho para los partidos, incluso sin público, pero honestamente lo económico no es importante, esta reapertura va más el lado deportivo, de lo social. Si las condiciones están dadas para que la gente pueda asistir a un acto de futbol, y lo hacemos con todos los cuidados, servirá como un poco de esparcimiento para sobrellevar esta situación en la que llevamos ocho meses sin tener una vida normal.

Carlos Poblete, director deportivo del club Puebla, tercer equipo de la Liga Mx en recibir aficionados, señaló que la reapertura de los estadios no es por un interés económico, al considerar que el futbol puede ayudar como entretenimiento en medio de la pandemia. Asimismo, dijo confiar en los seguidores para respetar el protocolo sanitario.

Poblete aseguró que la Liga Mx siempre ha trabajado con las autoridades sanitarias y ahora la curva de contagios en Puebla se ha controlado un poco, estamos en una situación del semáfo-ro epidemiológico que permite reactivar ciertas actividades, entre ellas el futbol .

Hasta ahora, sólo los recintos de Mazatlán, Necaxa y Puebla recibieron la aprobación de las autoridades para el ingreso de aficionados. Con un máximo de 30 por ciento de su aforo, el Puebla abrirá el viernes sus puertas para el duelo entre La Franja y el líder León.