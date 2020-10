Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 22 de octubre de 2020, p. 27

La directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, por medio de una carta respondió a los padres de familia que exigen 5 millones de pesos por cada niño fallecido durante el sismo de 2017, que es inocente: No quise que murieran y culparme no los traerá de vuelta , y cuestionó que el dolor no justifica la ambición .

En la misiva de dos cuartillas que leyó su abogado, Rosendo Gómez, quien estuvo acompañado de familiares de García Villegas, entre ellos su hija y su hermano, dijo que apelará la sentencia del tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial de 31 años de prisión y el pago de 402 mil pesos para cada víctima por reparación del daño.

Voy a apelar la sentencia, lo haré porque no estoy de acuerdo en ser yo quien pague los reclamos sociales de justicia; lo haré porque soy inocente , leyó el abogado, quien junto con los familiares de García Villegas expresó: Mercantilizar la muerte es lamentable .

La directora del colegio cuestionó en su manuscrito: ¿Cuándo se perdió la intención de ni uno menos por la de quiero más dinero? ¿Cuándo empezó a medirse la justicia en años de prisión?, al referir que “no se puede confundir la justicia con la venganza.