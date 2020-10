Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 16 de octubre de 2020, p. 2

El gobierno de México debería tomar la iniciativa y señalar que las restricciones a los migrantes son ilegales e inhumanas y deben desaparecer , si ocurre un cambio de administración en Washington, sostuvo el reconocido intelectual paquistaní Tari Al, quien conversó con la periodista Amy Goodman en la 22 Feria Internacional del Libro del Zócalo Virtual (FIL Zocalo).

Ali refirió en la charla Democracia en peligro que la estrategia del presidente estadunidense, Donald Trump, para conservar el poder es evitar que los ciudadanos voten por miedo a una inestabilidad si pierde. Mucho de esto es engaño , ya que, si es derrotado, claramente ya no podrá hacer nada .

Destacó que el tema de la elección en Estados Unidos es extremadamente importante, pues sigue siendo el país más poderoso y cuenta con un poder militar enorme; si la democracia que existe es pisoteada, no estoy hablando de nada más que eso, tendrá un impacto muy negativo en otros continentes .

Amy Goodman afirmó que Estados Unidos está viviendo una de las crisis de la historia más terribles. El presidente Donald Trump continuamente ataca a los votantes, quiere aterrorizarlos para que no voten al decir que no se compromete a una transición pacífica . En su partido entienden que no puede ganar sino suprimiendo a quien sufragaría en contra.

Impacto de las elecciones

Sobre el impacto de la elección en México y otros países de América, Tariq Ali mencionó que prevé menos ataques públicos, pero no veo ningún cambio claro en la política exterior de Estados Unidos, que históricamente ha visto a Latinoamérica como su patio trasero. Todos sus presidentes han interferido. En años recientes, a causa de las guerras en Irak y Afganistán, tanto Bush como Obama no tuvieron mucho tiempo para hacerlo .

El ensayista e historiador dijo que luego “llegó ese pícaro de John Bolton y trató de remover al gobierno de Venezuela, donde fallaron. Tuvieron éxito en la remoción de Evo Morales en Bolivia, con una combinación de mentiras evidentes y metiendo en medio al ejército de Bolivia. Ese país es ahora un desastre.

Venezuela no está bien, pero no han logrado derrocar al presidente. Sabemos que Jair Bolsonaro fue apoyado por la administración de Trump. Ganó por una gran mayoría después de asegurarse de que Lula no participara en la elección. Así que seguirán así, tal vez de una manera menos beligerante, pero no apostaría por ello.

Asustar a China, un error

En cuanto a la política exterior, Ali destacó que el debate más interesante es el relacionado con China. Si alguien dentro de la administración secreta de Trump le aconseja que pueden asustar a los chinos, se equivocaría. El Estado chino tiene sus propios problemas, pero no a la escala de Estados Unidos. Están sentados plácidamente viendo la implosión de la administración estadunidense, económicamente y en sus acuerdos de comercio .

Sostuvo que “el sistema electoral en Estados Unidos está mal hecho. La elección debería ser que cada persona tenga un voto y quien obtenga más gana sea el nuevo presidente. En lugar de eso tienen un sistema antidemocrático muy antiguo.