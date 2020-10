Afp

Viernes 9 de octubre de 2020, p. a11

Londres. Con un cuadro alterno, Inglaterra goleó 3-0 a Gales, mientras Bélgica empató 1-1 con Costa de Marfil (1-1), en una jornada de partidos amistosos previo a la Liga de Naciones.

El primer gol en el estadio de Wembley llegó por conducto de Dominic Calvert-Lewin, a los 26 minutos, mientras Conor Coady (53’) y Danny Ings (63’) completaron el marcador. El técnico Gareth Southgate no escatimó a la hora de dar oportunidades y salió con un once inicial en el que incluyó a dos debutantes con la selección mayor, así como a jugadores que apenas han sumado un par de minutos con el plantel de Three Lions.

La apuesta fue acertada y los nuevos no desperdiciaron la oportunidad. Dominic Calvert-Lewin, ariete del Everton, conectó un remate de cabeza para poner al frente a Inglaterra al tiempo que marcó su primer tanto con la selección.