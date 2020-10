Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 8 de octubre de 2020, p. a11

Los resultados poco favorables que ha obtenido Cruz Azul en sus partidos más recientes no son un motivo para alarmarse , pues todos los equipos han pasado por rachas irregulares en esta temporada, es algo normal después de todo lo ocurrido en los meses recientes , consideró el ex jugador celeste Gerardo Lugo Gómez.

Luego de acumular ocho victorias en 11 jornadas disputadas en el torneo Guardianes 2020, La Máquina no ha podido ganar en sus pasados encuentros, pues en la fecha 12 empató sin goles ante el América, y en la 13 perdió 2-0 frente al Toluca.

Todos acusan irregularidad