Por su parte, Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la CMDPDH, recalcó que este tipo de abusos deben ser considerados delitos de lesa humanidad y puntualizó que se cometen en México de forma sistemática y generalizada , por lo que es imprescindible estudiar la cadena de mando de las fuerzas de seguridad y pedir la ayuda de organismos internacionales para acabar con la impunidad.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, comentó que la situación de violencia en el país no va a cambiar si no se modifican los procedimientos de las fiscalías para judicializar las denuncias y obtener sentencias condenatorias contra los responsables de estos abusos.