Miércoles 30 de septiembre de 2020, p. a12

Pese a conseguir la titularidad con Chivas en el presente torneo Guardianes 2020, el arquero Raúl Gudiño dejó en duda su continuidad en el conjunto rojiblanco, del cual, incluso pidió salir hace apenas unos meses debido a la falta de oportunidades para ser parte del once inicial.

“Siempre defenderé a muerte la camiseta que llevo puesta, y hoy traigo la de Guadalajara, es por la que trabajo y me mato en cada entrenamiento y partido. Ya se verán en su momento las decisiones que se deban tomar con la directiva.

“Apenas estamos en pláticas con Ricardo (Peláez, director deportivo del Rebaño), pero todavía no sabemos qué vaya a pasar en un futuro. Por ahora estoy en el club que me formó, donde nací y estoy muy contento, ya veremos qué pasa después, todavía me queda un tiempo”, declaró ayer el guardameta en una conferencia de prensa virtual.

Asimismo, reveló que la falta de actividad en la escuadra tapatía le hizo pasar momentos muy complicados y los llamados a la selección nacional eran su único aliciente.