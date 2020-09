Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de septiembre de 2020, p. a11

En el boxeo también existe el destino de la derrota. El peleador al que llaman underdog, por ejemplo, es una figura sin posibilidad de victorias y que eligen para que otros luzcan o aumenten sus historiales. Una carrera construida para el fracaso. Mario Cázares, con apenas 12 peleas y 30 años a cuestas, cree que sucedió algo parecido la noche del viernes. El pugilista casi anónimo sospecha que lo buscaron porque querían un rival que no pegara y permitiera a Julio César Chávez júnior tener una noche de esplendor en la función junto a su legendario padre.

Ese, sin embargo, no era su caso. El bajacaliforniano Cázares no sólo derrotó al hijo de Chávez, además las consecuencias anímicas lo hacen visualizar un futuro de grandes oportunidades. Ahora insiste que puede enfrentar a Saúl Canelo Álvarez, a quien derrotó cuando eran casi unos adolescentes aficionados, pero que hoy para muchos resulta más que improbable.

“El Junior y su papá todavía están llorando por la derrota”, suelta Cázares con malicia; me hicieron subir a 175 libras, cuando soy un 168 natural. Tuve que tomar demasiados líquidos para dar el peso. En la noche durante la pelea ya me llevaba muchos kilos de ventaja; aún así le pegué y si me lo dejan un poco más lo noqueo .

La contienda fue complicada, con choques de cabeza y puntos descontados en su contra. A pesar de lo turbio del combate, insiste que el golpe que abrió el párpado del Junior –razón por la cual detuvieron la pelea para decidirlo por las tarjetas que dieron el triunfo–, fue producto de un golpe y no un cabezazo.