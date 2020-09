El otrora jugador, quien participó con el representativo mexicano en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, deploró también que se siga solicitando a elementos que ya demostraron no tener la calidad suficiente para formar parte del Tricolor.

Hoy en día reciben llamados con mucha más facilidad, sólo juegas dos o tres partidos bien y te convocan, creo que ahora cualquiera va a la selección, ya no es como antes .

El ex futbolista Marcelino Bernal consideró que las convocatorias a la selección mexicana se han devaluado , toda vez que en los años recientes se ha llamado a jugadores que no están en su mejor momento ni son titulares en sus equipos, y han dejado fuera a muchos que tienen mejor nivel .

“Hay muchos que ya se probaron varias veces, tienen cierto nivel, pero no dan el ancho, incluso no son titulares en sus equipos; sin embargo, siguen siendo llamados a la selección. Eso demuestra que no llegan quienes están en mejores condiciones, sino los que son del agrado del entrenador.

A veces en las convocatorias ves elementos con muy pocos minutos, pero hay otros que juegan en esa misma posición, tienen mucha más actividad y están pasando por un buen momento en sus clubes, y no aparecen en el llamado, entonces queda claro que es al gusto del técnico, y no por la calidad futbolística .