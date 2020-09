Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 22 de septiembre de 2020, p. a12

La Liga Mx no debe relajar las medidas preventivas ni incumplir los protocolos sanitarios en torno a los equipos y a un partido de futbol. Hay que seguir cuidándonos y no abrir las gradas al público hasta que tengamos una vacuna, eso sería lo más sensato , señaló el doctor Rafael Ortega.

La lista de equipos afectados por el Covid-19 es creciente: Atlético San Luis, Pumas, Tigres, Bravos de Ciudad Juárez, Chivas, América, Cruz Azul, Atlas, Toluca, Puebla, Santos Laguna, Mazatlán y Xolos.

Estrategas como Luis Fernando Tena –quien fue cesado en cuanto se repuso–, Gabriel Caballero, Guillermo Almada y Pablo Guede tuvieron que cumplir un periodo de aislamiento. Destacan casos de brotes múltiples en la rama femenil, en Toluca y Cruz Azul, así como el actual, con 30 afectados en el cuadro varonil de Xolos.

“Todo indica que en el plantel de Tijuana ocurrió algo extraordinario y también se evidencia cierto relajamiento, lo cual no debe permitirse, pues hay que subrayar la presencia de gente más vulnerable, no todos son atletas de alto rendimiento, también existe personal del cuerpo técnico y del staff que no son tan resistentes al virus”, resaltó el ex médico de Chivas.

Aunque en Europa ya se abrió parcialmente la entrada al público “recordemos que nos llevan dos meses de ventaja en cuanto a medidas de control y, al parecer, allá se ha manejado de mejor forma. Acá no es conveniente, yo diría que esperemos a que haya una vacuna.