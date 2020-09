E

l domingo 19 de septiembre del 2010 llegué a la esquina de Bruselas y Liverpool, en la colonia Juárez del todavía Distrito Federal, para estar presente en el homenaje a Rockdrigo González por su 25 aniversario luctuoso. Era mediodía y no había nadie en ese lugar, cercano a donde Rodrigo y su chava Françoise murieron en el temblor ocurrido aquel 19 de septiembre de 1985. Esperé otro rato. No llegó nadie. Marqué el 56 76 3… número del teléfono de Sergio García para ver si él sabía dónde sería la ceremonia: nada, no contestó. Insistí un par de veces y Sergio no respondió. Decidí caminar hacía el Metro Balderas y allí estaban unos admiradores de Rockdrigo echándose unas rolas en honor del de Tampico. Ya no busqué a Sergio. Por ahí de las 10 de la noche entré a Facebook y en mi muro publiqué lo siguiente: “Hace 25 años el sismo se llevó a Rockdrigo González –el Metro Balderas, aún lo extraña. Coincidencialmente, otro 19 de septiembre también murió Parménides García Saldaña, uno de los meros meros rocanroleros de la escritura. Nomás hay que leerlo en Pasto verde y En la ruta de la onda pa’ comprobarlo.” En los comentarios, Mireya Escalante –un tiempo, pareja de Rockdrigo– escribió: Y hoy murió Sergio García La frase me dejó…y Mireya (que en paz descanse) añadió a las 23:02 horas de ese mismo día: los tres buenos amigos . Al otro día, Rafael Catana, Armando Palomas y un servidor despedimos, incrédulos, a Sergio García Michel en la calle Pedro de Gante, cerquita de donde estaba el Foro Tlalpan, espacio/refugio/emblema de Sergio. Va un recuerdo, pues, para la Gruesísima Trinidad: Parménides, Rockdrigo y Sergio. Salú.