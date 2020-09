Afp

Periódico La Jornada

Sábado 19 de septiembre de 2020, p. 8

Londres. Van Morrison anunció ayer que grabó tres canciones de protesta contra las medidas de confinamiento por el coronavirus impuestas por el gobierno británico, al que acusa de haber quitado las libertades personales .

Con los títulos Born To Be Free (nacido para ser libre), As I Walked Out (cuando salí) y No More Lockdown (no más confinamientos), el cantautor británico lanzará los nuevos temas en intervalos de dos semanas a partir del 25 de septiembre, anunció en su página web.