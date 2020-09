La comida aquí es buenísima; estaba rodando y quería comer todo el tiempo, eso fue lo más difícil , añadió divertida Gina Gershon, refiriéndose a la renombrada cocina vasca.

Allen volvió a mostrar su obra en el festival que en 2004 le concedió el premio Donostia por su carrera. Ahora se quita un poco la espina después de unos años por las acusaciones de Dylan Farrow, su hija adoptiva de que habría abusado sexualmente de ella cuando era niña.

Él siempre las negó y no fue inculpado ni juzgado.

Su imagen se vio tan degradada en la estela del movimiento #MeToo, que no pudo presentar en Estados Unidos su anterior película, A Rainy Day in New York.

Con este estreno mundial arranca la 68 edición del Festival de San Sebastián, que culminará el 26 de septiembre, cuando se entregará la Concha de Oro a la mejor película, por la que compiten 13 filmes de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, seis de ellas repescadas del cancelado Festival de Cannes.

En la sección latinoamericana Horizontes Latinos concurren nueve cintas. La primera en liza fue El prófugo, un thriller de la argentina Natalia Meta.

Entre las medidas sanitarias, los aforos autorizados en las salas son de entre 40 y 60 por ciento, las proyecciones se redujeron 23 por ciento respecto al año pasado y no habrá alfombra roja para que el público aclame a sus estrellas a su llegada al hotel María Cristina.

Debido a las restricciones de viajes, muchas estrellas no podrán venir a defender sus cintas, aunque sí lo harán al menos Johnny Depp como productor de Crock of Gold, un documental sobre Shane MacGowan, líder del grupo irlandés The Pogues, o Matt Dillon, como director de El gran Fellove, documental sobre el músico cubano Francisco Fellove.